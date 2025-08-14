Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Волгоградском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

На Волгоградском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 14 августа, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

На Волгоградском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 14 августа, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

По словам губернатора, ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, в результате чего обломки упали на территорию Волгоградского НПЗ, вызвав разлитие и возгорание нефтепродуктов.

— В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Министерство обороны отчиталось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских дронов над российскими территориями. ВСУ среди прочего атаковали Волгоград, в результате чего обломки одного из коптеров упали на крышу 16-этажного дома.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше