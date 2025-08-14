Россиянин с наркотиками задержан в столице Австрии после погони от полиции

Ричмонд
В Вене полиция задержала 28-летнего россиянина после ночной погони, вызванной его нарушениями на дороге.

В Вене полиция задержала 28-летнего россиянина после ночной погони, вызванной его нарушениями на дороге. Правоохранители заметили автомобиль, который проигнорировал запрет на въезд в район Леопольдштадт и помешал проезду машины скорой помощи с включёнными сиренами. На требование остановиться водитель ответил попыткой бегства. Об этом пишет РИА Новости.

Во время преследования мужчина неоднократно превышал скорость, проезжал на красный свет и создавал аварийные ситуации, заставляя других водителей резко тормозить или менять полосу. В одном эпизоде он направил машину на патрульный автомобиль, что вынудило полицейских маневрировать во избежание столкновения.

В районе Кагранер водитель покинул транспортное средство и попытался скрыться пешком, оставив в машине 32-летнюю пассажирку. Полицейские произвели предупредительные выстрелы и задержали нарушителя. При обыске у него нашли наркотики, а также выяснилось, что он не имел действующего водительского удостоверения и имел неоплаченные штрафы.

Мужчине предъявлены обвинения в сопротивлении полиции, попытке причинения тяжкого вреда, создании угрозы жизни и нарушении правил дорожного движения. Он был арестован.

Ранее лихач устроил часовую погоню с полицией под крики «Русские не сдаются!».