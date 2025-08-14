Россиянин с наркотиками задержан в столице Австрии после погони от полиции

В районе Кагранер водитель покинул транспортное средство и попытался скрыться пешком, оставив в машине 32-летнюю пассажирку. Полицейские произвели предупредительные выстрелы и задержали нарушителя. При обыске у него нашли наркотики, а также выяснилось, что он не имел действующего водительского удостоверения и имел неоплаченные штрафы.