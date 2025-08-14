Ричмонд
В Хабаровске подростки на электросамокате столкнулись с автобусом

Девочек 14 и 15 лет доставили в больницу для обследования.

В Хабаровске столкнулись автобус № 40 и электросамокат с подростками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло на Космической, 13. Электросамокат, на котором ехали девочки 14 и 15 лет, передвигался по проезжей части дороги, когда произошло столкновение с автобусом. Подростков доставили в больницу для обследования.

— Прокуратура Индустриального района контролирует установление обстоятельств ДТП, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре только за два дня электросамокатчики сбили трех человек.