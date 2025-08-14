Ричмонд
Полиция задержала курсантов-операторов дронов, приняв их за диверсантов

В Татарстане сотрудники полиции задержали курсантов военного училища, управлявших разведывательным беспилотным летательным аппаратом «Орлан». Об этом сообщил Telegram-канал «Записки ветерана».

Местные жители заметили людей в камуфляже с беспилотником в поле и вызвали полицию, которая задержала курсантов. По информации канала, курсанты должны были совершить плановый облет территории в интересах Минобороны России.

В сообщении подчеркнули, что произошедшее является результатом несогласованности действий между военными и полицией, и призывали СМИ не распространять недостоверную информацию об инциденте.

— В некоторых каналах военнослужащих ВС РФ уже назвали диверсантами, которые запускают беспилотники по отдаленным территориям России. Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что беспилотные летательные аппараты, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Нижний Новгород, Рязань и Московский регион, могли запускаться с российской территории.