Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту три километра

Вулкан Крашенинникова в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой в три километра. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.
«В 11.50 по местному времени (23.50 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на три километра над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Там отметили, что шлейф пепла протянулся на расстояние до 170 км на юго-восток от вулкана.
Выброс пепла создал угрозу для местной авиации. В связи с этим в крае был объявлен для авиации оранжевый код опасности.
Ранее сообщалось, что на Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков.
Сейсмолог РАН Шебалин также ранее сообщил, что климат Камчатки не изменится из-за сдвига полуострова.
