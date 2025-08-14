Боец ВСУ сдался в плен по совету родителей

«Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — заявил Левченко в интервью ТАСС.