Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведи мешают поискам пропавших рыбаков на Байкале

В Северо-Байкальском районе продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших несколько дней назад.

В Северо-Байкальском районе продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших несколько дней назад. Тело одного из них уже обнаружили родственники на берегу бухты Дагара вместе с личными вещами. Об этом пишет «Российская газета».

Спасатели обследовали более 45 километров прибрежной зоны и около 120 километров водной поверхности Байкала, однако работа осложняется из-за активного присутствия медведей, которые выходят к берегу в поисках пищи.

По словам охотоведов Бурятии, в этом году природные условия не способствуют изобилию кормов для диких животных, что вынуждает их приближаться к населенным территориям.

Ранее медведь отправил в реанимацию прыгнувшего на него россиянина.