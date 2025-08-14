Медведи мешают поискам пропавших рыбаков на Байкале

В Северо-Байкальском районе продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших несколько дней назад. Тело одного из них уже обнаружили родственники на берегу бухты Дагара вместе с личными вещами. Об этом пишет «Российская газета».
Спасатели обследовали более 45 километров прибрежной зоны и около 120 километров водной поверхности Байкала, однако работа осложняется из-за активного присутствия медведей, которые выходят к берегу в поисках пищи.
По словам охотоведов Бурятии, в этом году природные условия не способствуют изобилию кормов для диких животных, что вынуждает их приближаться к населенным территориям.
Ранее медведь отправил в реанимацию прыгнувшего на него россиянина.