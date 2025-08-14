В реке Терек в Чечне спустя пять дней нашли тело пропавшего семилетнего мальчика

Ранее Life.ru писал, что в Карелии нашли тело туристки, пропавшей в июле при сплаве на байдарках по Белому морю. Чуть ранее было обнаружено тело мужчины, а третьего пропавшего нашли недалеко от Соловецких островов. Изначально группа состояла из семи человек, четверо из них успели прервать поход и спастись.