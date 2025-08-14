Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В реке Терек в Чечне спустя пять дней нашли тело пропавшего семилетнего мальчика

В Чечне в селе Верхний Наур нашли тело семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего без вести 8 августа. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета республики.

Источник: Life.ru

Напомним, утром 8 августа Джабраил ушёл из дома, перелез через забор, и пошёл в неизвестном направлении. Родители и соседи отмечали, что у мальчика были особенности развития, он не разговаривал и не реагировал на обращения по имени.

Поиски мальчика длились более недели и в них участвовали свыше 3000 человек, включая сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и министерства обороны. По поручению главы региона Рамзана Кадырова, для поиска были задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера и вертолёты. Параллельно с правоохранителями в поисках принимали участие волонтёры и местные жители, которые обыскивали лесистую местность и берега реки Терек. СК проводит процессуальную проверку.

Поиски пропавшего в Чечне мальчика. Видео © Telegram / МЧС Чеченской Республики.

Ранее Life.ru писал, что в Карелии нашли тело туристки, пропавшей в июле при сплаве на байдарках по Белому морю. Чуть ранее было обнаружено тело мужчины, а третьего пропавшего нашли недалеко от Соловецких островов. Изначально группа состояла из семи человек, четверо из них успели прервать поход и спастись.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше