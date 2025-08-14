МАК: Появившийся в интернете отчет о крушении Ан-24 не является настоящим

Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые занимаются установкой реальных причин крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье, опровергли якобы предварительный отчет о произошедшем крушении воздушного судна 24 июля 2025 года. Сейчас данная информация активно распространяется в интернете.
«Предварительный отчет еще готовится», — цитирует слова экспертов ТАСС.
Как отметили в МАК, подготовка официального отчета занимает по времени от месяца и более. Накануне в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что самолет Ан-24 якобы заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты. Исходя из этого, пилоты якобы перепутали системы отсчета для высотомера и выставили для него не то значение давления.
При этом авторы Telegram-каналов ссылались на предварительные данные МАК, что не является правдой.
Как KP.RU писал ранее, 24 июля 2025 года с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Хабаровска. Позже на месте происшествия были найдены обломки воздушного судна, и стало известно о гибели 48 человек.