МАК: Появившийся в интернете отчет о крушении Ан-24 не является настоящим

Как отметили в МАК, подготовка официального отчета занимает по времени от месяца и более. Накануне в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что самолет Ан-24 якобы заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты. Исходя из этого, пилоты якобы перепутали системы отсчета для высотомера и выставили для него не то значение давления.