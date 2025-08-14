В МАК опровергли готовность предварительного отчета по катастрофе Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опроверг появившийся в интернете предварительный отчет о причинах крушения самолета Ан-24 в Амурской области, назвав его фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
В МАК отметили, что подготовка предварительного отчета по происшествию еще продолжается и занимает не менее месяца.
Ранее в ряде Telegram-каналов распространили информацию, якобы основанную на данных МАК, что самолет Ан-24 заходил на посадку в аэропорту Тынды на слишком низкой высоте. По версии источников, экипаж перепутал системы отсчета для высотомера и установил неверное значение.
24 июня в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду. Авиалайнер разбился при выполнении второго захода на посадку в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города. На борт.