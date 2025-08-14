В МАК опровергли готовность предварительного отчета по катастрофе Ан-24

Ранее в ряде Telegram-каналов распространили информацию, якобы основанную на данных МАК, что самолет Ан-24 заходил на посадку в аэропорту Тынды на слишком низкой высоте. По версии источников, экипаж перепутал системы отсчета для высотомера и установил неверное значение.