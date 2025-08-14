Ричмонд
Водитель сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом, в Хабаровске

У него не оказалось полиса ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в Хабаровске произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека. Один из инцидентов случился 13 августа в 11:45 на проспекте 60-летия Октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Водитель автомобиля Toyota Prius, мужчина 1992 года рождения, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 82-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая получила травмы.

При проверке выяснилось, что у водителя отсутствует полис ОСАГО, несмотря на наличие водительского удостоверения категории B и M с 2024 года. На момент ДТП он был трезв.

Второе происшествие также привело к травмам двух человек. Обстоятельства уточняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность при движении задним ходом и своевременно оформлять страховку. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее при переходе дорог и во дворах.