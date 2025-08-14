Водитель сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом, в Хабаровске

За последние 24 часа в Хабаровске произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека. Один из инцидентов случился 13 августа в 11:45 на проспекте 60-летия Октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.