Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший в Чечне семилетний Джабраил Мудаев найден мертвым в реке Терек

Тело семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа в Надтеречном районе Чечни, было найдено в реке Терек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по республике.

Тело семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа в Надтеречном районе Чечни, было найдено в реке Терек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по республике.

В ведомстве выразили соболезнования родителям ребенка. Мальчик ушел из дома в селе Верхний Наур, перелез через забор и отправился в неизвестном направлении.

В поисковых работах, которые длились несколько дней, участвовали пожарные и спасатели МЧС, полицейские, представители администрации района и добровольцы, а также были выставлены наблюдательные посты в нескольких районах республики.

— Личный состав Главного управления МЧС России по Чеченской Республике выражает соболезнования родителям и родственникам маленького Джабраила, — говорится в сообщении.

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе. По данным следствия, 13 августа поступило сообщение об исчезновении ребенка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни было найдено в водоеме в Дубенском районе.