Пропавший в Чечне семилетний Джабраил Мудаев найден мертвым в реке Терек

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе. По данным следствия, 13 августа поступило сообщение об исчезновении ребенка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни было найдено в водоеме в Дубенском районе.