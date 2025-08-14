Пропавший в Чечне семилетний Джабраил Мудаев найден мертвым в реке Терек

Тело семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа в Надтеречном районе Чечни, было найдено в реке Терек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по республике.
В ведомстве выразили соболезнования родителям ребенка. Мальчик ушел из дома в селе Верхний Наур, перелез через забор и отправился в неизвестном направлении.
В поисковых работах, которые длились несколько дней, участвовали пожарные и спасатели МЧС, полицейские, представители администрации района и добровольцы, а также были выставлены наблюдательные посты в нескольких районах республики.
— Личный состав Главного управления МЧС России по Чеченской Республике выражает соболезнования родителям и родственникам маленького Джабраила, — говорится в сообщении.
В Тульской области возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоеме в Дубенском районе. По данным следствия, 13 августа поступило сообщение об исчезновении ребенка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни было найдено в водоеме в Дубенском районе.