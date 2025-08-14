Ричмонд
В Бодайбинский район не могут вовремя завезти топливо к отопительному сезону

Завезено уже 14,5 тысяч тонн топлива, но этого недостаточно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбинский район не могут вовремя завезти топливо для отопительного сезона. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Бодайбо, в поселках завоз идет по графику, а в городе ситуация сложнее.

— У предприятия есть официально зарезервированные средства на отопительный сезон — выпадающие доходы, которые должен компенсировать областной бюджет. Сейчас нет нормативно-правового акта, который бы разрешал перечислять эти средства авансом, — прокомментировал мэр Братска Евгений Юмашев.

Из-за того, что оплата осуществляется раз в месяц, предприятие не может заранее запасатись топливом. Завезено уже 14,5 тысяч тонн топлива. Вопрос решается и возможно на этой неделе оплата поступит в счёт следующего года. Но даже этого недостаточно для полного обеспечения.