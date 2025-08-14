Друг пропавшей в Сочи студентки назвал странные детали ее исчезновения

Друг пропавшей в Сочи 17-летней студентки Данил в беседе с aif.ru подтвердил догадки ее матери Ларисы о том, что девушка не могла утонуть. Молодой человек указал на ряд странностей в деле о пропаже подруги.
Напомним, Юля приехала с друзьями в Сочи из Тамбова летом 2021 года. Там она познакомилась с молодым человеком Сашей (имя изменено), который, по роковому стечению обстоятельств, стал последним, кто ее видел.
В ночь перед пропажей Данил, Юля и Саша пошли на пляж. Двое последних искупались в море, а затем вместе пошли в пляжный душ. Оттуда вернулся только Саша. Тогда он заявил, что они вышли вместе, а куда Юля делась потом — он не знает.
Данил в разговоре с aif.ru отметил, что Саша в тот момент выглядел странным и слишком расслабленным, он вел себя так, словно ничего не произошло.
К поискам Юли в ту ночь присоединилась ее подруга Наташа, которая отдыхала с ребятами, но не пошла на пляж. Они обошли все места, где могла быть девушка, но так ее и не нашли. Сотрудники охраны отказались показывать ребятам запись с камер наружного видеонаблюдения, хотя они, по словам Данила, предлагали деньги.
Последний раз девушка попала на камеру в момент выхода из душа. После этого все ее следы обрываются.
«На записи с камеры, которую позже показали уже только приехавшей в Сочи маме Юли, видно, как ребята выходят из душа. Потом резко начинается слепая зона, хотя там на каждом столбе камеры. В итоге мы обратились в полицию, прошли полиграф все, кроме Саши», — добавил Данил.
Приехавшей в Сочи на поиски дочери Ларисе сказали, что девушка, скорее всего, утонула. Однако и маме, и Данилу кажется странным, что Юля после душа снова пошла купаться в море да еще и одна.
Также Данил посчитал странной версию, что после душа студентка могла пойти дальше веселиться по барам, поскольку она была почти без одежды — все ее вещи и телефон друг сторожил на пляже, пока она ходила купаться в море и в душ с Сашей.
Ранее мама Юли озвучила свою версию произошедшего.