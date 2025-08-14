Друг пропавшей в Сочи студентки назвал странные детали ее исчезновения

К поискам Юли в ту ночь присоединилась ее подруга Наташа, которая отдыхала с ребятами, но не пошла на пляж. Они обошли все места, где могла быть девушка, но так ее и не нашли. Сотрудники охраны отказались показывать ребятам запись с камер наружного видеонаблюдения, хотя они, по словам Данила, предлагали деньги.