В ходе беспорядков в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

Президент Сербии подчеркнул, что в целях наведения порядка в стране число полицейских увеличат.

Источник: Аргументы и факты

Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ночь 14 августа во время беспорядков возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщил президент Сербии Александр Вучич на брифинге в МВД республики.

По его словам, в отделении организации в городе Нови-Саде насчитали 64 пострадавших. Вучич отметил, что к людям, получившим ранения, прибыли работники скорой помощи.

Президент также рассказал, что у двоих полицейских медики выявили серьезные травмы. Они пострадали в Белграде. Президент подчеркнул, что в целях наведения порядка число полицейских придётся увеличить.

По информации Вучича, в сербской столице и пригородах в акциях протеста приняли участие свыше 3 тыс. человек, в Нови-Саде — почти 1,7 тыс.

Напомним, в начале июля в Сербии также произошли беспорядки. На несанкционированных акциях протеста полиция задержала 107 человек. В городе Зренянине пострадали два демонстранта.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше