В ходе беспорядков в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ночь 14 августа во время беспорядков возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщил президент Сербии Александр Вучич на брифинге в МВД республики.
По его словам, в отделении организации в городе Нови-Саде насчитали 64 пострадавших. Вучич отметил, что к людям, получившим ранения, прибыли работники скорой помощи.
Президент также рассказал, что у двоих полицейских медики выявили серьезные травмы. Они пострадали в Белграде. Президент подчеркнул, что в целях наведения порядка число полицейских придётся увеличить.
По информации Вучича, в сербской столице и пригородах в акциях протеста приняли участие свыше 3 тыс. человек, в Нови-Саде — почти 1,7 тыс.
Напомним, в начале июля в Сербии также произошли беспорядки. На несанкционированных акциях протеста полиция задержала 107 человек. В городе Зренянине пострадали два демонстранта.