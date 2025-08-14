Ричмонд
В Польше молодого украинца задержали по обвинению в диверсии

Польские спецслужбы задержали гражданина Украины, которого обвиняют в совершении диверсий на территории республики. О инциденте сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Источник: Life.ru

По словам Туска, задержанный — молодой украинец. Его подозревают в нанесении враждебных надписей и попытках осквернения памятников, нанёсших ущерб национальной гордости поляков. Премьер-министр также отметил, что задержанный был завербован иностранными службами.

В связи с произошедшим Туск призвал население к осторожности и вместе с тем предостерёг от разжигания ненависти между польским и украинским народами.

Ранее Life.ru писал, что Польша депортирует десятки украинцев после «нацистского шабаша» на концерте в Варшаве. Президент республики также призвал сажать в тюрьмы выходцев из Украины за демонстрацию украинской националистической символики.

