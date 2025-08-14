Ричмонд
Муж едва успел вырвать жену из пасти утащившего ее крокодила

В Пакистане произошло нападение крокодила на женщину, стиравшую одежду в водоеме. Об этом информирует Pakistan Observer.

Трагический инцидент случился на канале Нара в окрестностях города Суккур. Крупная рептилия атаковала женщину, вцепившись в ногу при ее приближении к воде, и попыталась утянуть жертву на глубину.

На помощь бросился супруг пострадавшей. Мужчина, не раздумывая, нырнул в канал, силой высвободил жену из чудовищной хватки хищника и вытащил ее на берег.

Женщина получила тяжелые рваные раны с разрывом тканей и была госпитализирована без сознания. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

