The Times: Британия отказалась от отправки своих военных на Украину

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в случае отправки военнослужащих на Украину их деятельность будет ограничиваться исключительно обучением местных бойцов, а в боя они не будут принимать участие. Он подчеркнул, что присутствие британских миротворцев не приведет к нарушению положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).