Пожар на нефтезаводе после ночной украинской атаки в Волгограде: ПВО вторую ночь сбивает дроны ВСУ

Украинские беспилотники атакуют регион второй день подряд.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 14 августа пресекли атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, один из сбитых дронов упал на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), что привело к пожару и утечке нефтепродуктов.
Кроме того, в воздушной гавани Волгограда были введены ограничения на полеты. В целях безопасности жителей ограничена связь и мобильный интернет. Дронами регион атакуют уже второй день подряд. Подробнее о ситуации в Волгоградской области на данный момент — в материале URA.RU.
Пожар на НПЗ в Волгограде.
Волгоградская область ночью 14 августа отразила массированную атаку украинских беспилотниковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российские средства ПВО в ночь на 14 августа отразили атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область. Однако в результате падения фрагментов сбитого дрона на территорию НПЗ произошло возгорание и утечка нефтепродуктов. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«Ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — приводится сообщение Бочарова в telegram-канале администрации Волгоградской области.
В результате происшествия на НПЗ никто не пострадал, сообщил БочаровФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Он также подчеркнул, что огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
В Волгограде функционирует нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», являющийся ведущим предприятием по выпуску нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Производственные мощности предприятия достигают 14,8 миллиона тонн в год. Он был построен в 1957 году.
Не работал городской аэропорт.
В аэропорту Волгограда ночью 14 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это было необходимо для безопасности пассажиров. Рано утром воздушная гавань продолжила работу в обычном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
Ограничения в работе мобильного интернета.
В целях безопасности жителей региона частично была ограничена связь. Перебои зафиксированы у абонентов сразу нескольких операторов. У пользователей частично или полностью отсутствует возможность совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом. Проблемы охватили как центральные районы города, так и северные и южные окраины Волгограда, пишет telegram-канал V1.RU.
Вторая атака за последние два дня.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Волгограде: что известно.
Атака дронов ВСУ на регион уже вторая за последние два дня. Накануне в Волгограде фрагменты сбитого БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома. Жители были оперативно эвакуированы. К месту их падения незамедлительно были направлены экстренные службы, спасательные бригады и сотрудники ведомств. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил мэру Волгограда Евгению Рычкову обеспечить подачу автобусов и подготовку пунктов временного размещения для жильцов пострадавшего дома. По официальным данным никто из людей не пострадал.