Бывший зам Герасимова собрался на СВО из «Матросской тишины»

Как уточняет источник, Арсланов уже прошел медицинскую комиссию в СИЗО и был признан годным для службы. Несмотря на действующий приговор, он заявил о готовности участвовать в боевых действиях вне зависимости от воинского звания и должности. По действующему законодательству высшие офицеры могут быть призваны для участия в боевых действиях до достижения 70 лет, при этом Арсланову сейчас 61 год.