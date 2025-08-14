Ричмонд
В Хорватию за деньги: в Узбекистане задержали мошенников, торговавших мечтой о работе в ЕС

Vaib.uz (Узбекистан. 14 августа). В последние годы Хорватия стала одним из самых популярных направлений для трудовых мигрантов из Узбекистана.

Причина проста — здесь, по словам мигрантов, проще договориться о получении необходимых документов, а уже после — двигаться дальше в другие страны Европейского союза. Но там, где есть спрос, всегда находятся и те, кто готов нажиться на чужих надеждах.

Оперативники Службы государственной безопасности выявили сразу два подобных случая.

В Ташкенте был задержан 27-летний житель Бухары, ранее судимый за мошенничество. Представившись сотрудником туристической фирмы, он убедил троих жителей Ташкента и Кашкадарьинской области, что может отправить их на работу в Хорватию по рабочей визе. За это он требовал 6000 долларов. Мошенника задержали в Яккасарайском районе при получении аванса в 3000 долларов.

В Наманганской области схожую схему использовал 25-летний житель города Наманган. Он уверял трёх своих земляков, что с помощью старшего брата, работающего в Хорватии, сможет устроить их в этой стране. Стоимость «услуги» он оценил в 2600 долларов с человека, всего — 7800 долларов. Его задержали при получении половины суммы — 3900 долларов.

В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Следствие продолжается.