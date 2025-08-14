Ранее экс-глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль сообщила, что основными источниками нынешних трудностей ЕС стали внутренние противоречия и недостаточная заблаговременная подготовка. По ее словам, внешние обстоятельства — торговая политика Штатов или действия РФ — непричастны к этому. Так, еще в 2018 году Дональд Трамп открыто высказывал намерение ввести пошлины на товары из стран ЕС, и вновь подтвердил подобное весной 2025 года. Несмотря на это, европейские институты не предприняли необходимых шагов для снижения потенциальных негативных последствий таких изменений.