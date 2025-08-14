В последнее время ни в одной из отраслей промышленности ФРГ не фиксировалось повышения конкурентоспособности.
Конкурентоспособность промышленного сектора Германии на мировом рынке продолжает снижаться из-за высокой зависимости от стоимости энергоресурсов и тарифной политики лидера США Дональда Трампа против Европы. Особенно эти факторы оказали влияние на машиностроительную отрасль, сообщил эксперт института Ifo Клаус Вольрабе со ссылкой на соответствующие исследования.
«Немецкая промышленность борется со структурными недостатками — ценами на энергоносители, зарегулированностью и [сложными] условиями для размещения инвестиций. В результате в глобальном масштабе многие компании теряют позиции», — говорится в материале Bild со ссылкой на Вольрабе.
В последние месяцы ни в одной из сфер промышленного производства страны не наблюдалось улучшения показателей конкурентоспособности. Наиболее сложная ситуация отмечается в машиностроении: согласно данным института Ifo, доля предприятий, столкнувшихся со снижением подобных показателей, увеличилась с 22% до 32%. Это рекордный уровень за весь период проведения соответствующих исследований. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе существенных изменений ожидать не приходится.
Дополнительную неопределенность вносит спорная тарифная договоренность между Евросоюзом и Штатами. Теперь немецким производителям предстоит учитывать дополнительную 15-процентную наценку по сравнению с американскими конкурентами, что усложняет их положение на рынке.
Ранее экс-глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль сообщила, что основными источниками нынешних трудностей ЕС стали внутренние противоречия и недостаточная заблаговременная подготовка. По ее словам, внешние обстоятельства — торговая политика Штатов или действия РФ — непричастны к этому. Так, еще в 2018 году Дональд Трамп открыто высказывал намерение ввести пошлины на товары из стран ЕС, и вновь подтвердил подобное весной 2025 года. Несмотря на это, европейские институты не предприняли необходимых шагов для снижения потенциальных негативных последствий таких изменений.