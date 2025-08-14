Пожарные спасли женщину из горящей квартиры на Громова в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска на улице Громова накануне вечером произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 21:38. Уже через четыре минуты сотрудники МЧС России прибыли на место.
Огонь охватил домашние вещи в комнате размером 4×4 метра в квартире на седьмом этаже. Из неё пожарные эвакуировали женщину. Предварительно, сибирячка не пострадала.
Самостоятельно из многоэтажки вышли пятнадцать жильцов. Причины пожара устанавливаются. На месте работали двенадцать сотрудников МЧС, было задействовано четыре единицы спецтехники.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что за неделю в регионе произошло 67 пожаров, в восьми случаях горели трава и мусор.