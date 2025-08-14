Маленькая царапина на ноге убила пожилого яхтсмена

77-летний заядлый яхтсмен Бэзил Кеннеди получил незначительное повреждение кожи о прицеп, используемый для спуска судна на воду, и был инфицирован возбудителем вибриоза. Историей мужчины заинтересовались журналисты People.
Как сообщила дочь пострадавшего Регимбал, ее отец поцарапался о прицеп, находившийся на территории его дома. После происшествия он незамедлительно продезинфицировал раневую поверхность пероксидом водорода и наложил перевязочный материал. Тем не менее, спустя трое суток у него открылась рвота, повысилась температура тела и проявились симптомы септического шока.
После госпитализации медики установили, что Кеннеди заразился плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Этот патоген активно развивается в соленой и солоноватой водной среде, провоцируя состояние, известное как вибриоз. Пациенту провели две хирургические операции по иссечению тканей, пораженных инфекционным процессом, но спасти его не удалось.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вибрионы естественным образом обитают в прибрежных акваториях. Основной путь заражения для большинства людей — употребление в пищу сырых или недостаточно термически обработанных моллюсков, в особенности устриц. Кроме того, бактерии естественным образом присутствуют в солоноватой воде и способны инвазировать организм купающихся при наличии у них открытых ран, свежих татуировок или пирсинга.
Специалисты настоятельно советуют тщательно санировать любые повреждения кожи с мылом под проточной водой после контакта с прибрежными водами и воздерживаться от купания при наличии открытых ран.
