Маленькая царапина на ноге убила пожилого яхтсмена

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вибрионы естественным образом обитают в прибрежных акваториях. Основной путь заражения для большинства людей — употребление в пищу сырых или недостаточно термически обработанных моллюсков, в особенности устриц. Кроме того, бактерии естественным образом присутствуют в солоноватой воде и способны инвазировать организм купающихся при наличии у них открытых ран, свежих татуировок или пирсинга.