Странный знакомый: друг описал последние минуты пропавшей в Сочи студентки

«Я спрашивал его, где она, почему он не слышал: идет она за ним из душа или нет, если там была галька. Мы разделились, бегали искали Юлю по пляжу. Спрашивали у людей. Ее никто не видел. Подошли к охранникам, они не стали показывать нам записи с камер, хотя мы даже предлагали им заплатить за это. Побежали с Наташей по клубам. Мы ее так и не нашли», — рассказал молодой человек.