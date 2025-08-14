Странный знакомый: друг описал последние минуты пропавшей в Сочи студентки

Студентка медуниверситета из Тамбова — 17-летняя Юлия — после успешной сессии отпросилась у мамы в Сочи, чтобы отдохнуть на море. Лариса отпустила единственную дочку на юг с друзьями. Тогда она еще не знала, что девочка бесследно пропадет перед возвращением домой.
Друг Юли, который до дня исчезновения был вместе с ней, рассказал aif.ru, как пропала девушка, кто ее видел последним и почему в этом деле так много странностей.
Ушли вместе, а вернулся один Саша.
Девушка приехала в Сочи летом 2021 года вместе с друзьями — Данилом и Наташей. Уже на месте Юля познакомилась с местным парнем Сашей (имя изменено), он был ровесником студентки. Они стали много общаться и проводить время вдвоем, сначала Юля даже не хотела знакомить его со своими друзьями.
Ближе к концу отдыха ребята все же познакомились и пошли вместе гулять — поели, а потом отправились в бар. Спустя несколько часов Данил, Саша и Юля решили напоследок посидеть у моря. Был поздний вечер.
«Мы пошли втроем: сидели у моря, слушали музыку, разговаривали. Потом Саша резко стал предлагать Юле пойти купаться в море, они разделись, пошли искупнулись. Потом Саша предложил ей сходить в пляжный душ», — рассказал Данил.
Молодой человек остался с вещами и мобильным телефоном Юли. Ребята очень долго не возвращались из душа, Данил заволновался, обернулся — к нему шел только Саша.
«Я слушал музыку, поворачиваюсь — Саша идет один, Юли с ним нет. Я встаю, подбегаю, спрашиваю, где она. Он ответил: “Я не знаю”», — сказал Данил.
По словам друга девушки, Саша в этот момент был странным и слишком расслабленным, он словно не понимал, что произошло.
Юлю никто не видел.
После этого Данил начал искать Юлю. К поискам присоединилась и Наташа, которая не пошла на пляж, но отдыхала неподалеку. Вместе они прочесали весь пляж, а затем и ближайшие бары. Девушки нигде не было.
Саша тогда заявил, что из душа они с Юлей вышли вместе, куда она пошла потом — он не знает. Молодой человек думал, что девушка идет за ним. Данил, однако, отметил, что пляж был галечным, поэтому сложно было не заметить, что следом никто не идет.
«Я спрашивал его, где она, почему он не слышал: идет она за ним из душа или нет, если там была галька. Мы разделились, бегали искали Юлю по пляжу. Спрашивали у людей. Ее никто не видел. Подошли к охранникам, они не стали показывать нам записи с камер, хотя мы даже предлагали им заплатить за это. Побежали с Наташей по клубам. Мы ее так и не нашли», — рассказал молодой человек.
В тот момент начало рассветать. Ребята решили поехать домой и проверить там — нет ли Юли. Девушки не было. Не вернулась она и позже. В тот же день ребята обратились в полицию и позвонили маме Юли. Последняя на следующий день приехала к ним.
Мама утверждает, что Юлю украли.
Записи с камер видеонаблюдения показали только приехавшей в Сочи маме. На видео заметно, что девушка выходит из душа, а затем попадает в слепую зону. Все ее передвижения после этого неизвестны.
Ларисе после приезда сообщили, что ее дочь, наверняка, утонула. Мама эту версию отрицает: Юля не пошла бы снова купаться в море после душа да еще и в одиночестве. С этим согласен и Данил.
По другой версии, девушка после душа пошла снова гулять по барам. Однако, по словам ее друга, Юля была раздетой после моря и душа. К тому же, ее телефон остался у Данила.
Мама девушки считает, что ее украли. Спустя четыре года не найдена ни Юля, ни хотя бы ее тело. Лариса продолжает поиски дочери.
