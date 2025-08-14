Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту три километра

Напомним, впервые за всю историю наблюдений за вулканической активностью на Камчатке было запечатлено извержение вулкана Крашенинникова на видео. Последний раз этот вулкан проявлял свою активность в 1463—1464 годах, что делает данное событие уникальным, ведь прошло более пяти столетий с момента его последнего пробуждения.