Штурмовик с позывным Белый сошелся врукопашную с пятью боевиками ВСУ

«Смотрю, в кустах лежат трое. Отдыхают, что ли. Нет. В засаде сидели. Ну вот я троих ликвидировал. С двумя как бы мы мирно разошлись. Но перед этим рукопашный бой с одним из них был. Таким образом, положил [уничтожил] троих, потом еще одного завалил [на спину], нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно», — рассказал военный для ТАСС.