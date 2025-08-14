Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане осужденный попытался перехитрить электронный браслет, но попался полиции

Мужчина находился под надзором службы пробации.

Источник: polisia.kz

В Есильском районе столицы сотрудники службы пробации пресекли дерзкую попытку обмануть систему электронного надзора, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Сигнал тревоги с мобильного приложения показал, что браслет одного из осужденных был отключён. Инспектор незамедлительно прибыл по адресу и выяснил: мужчина аккуратно разрезал ремешок устройства и выбросил его в урну, оставив GPS-модуль целым.

Хитрый план провалился — система сработала мгновенно. Нарушителя уведомили о проступке и передали материалы в суд для возможного ужесточения наказания.

В службе пробации напоминают: электронный браслет — не игрушка, а часть наказания. Любая попытка его повредить или обойти может закончиться уже не домашним арестом, а настоящей тюремной камерой.