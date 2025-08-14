В Астане осужденный попытался перехитрить электронный браслет, но попался полиции

В Есильском районе столицы сотрудники службы пробации пресекли дерзкую попытку обмануть систему электронного надзора, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Сигнал тревоги с мобильного приложения показал, что браслет одного из осужденных был отключён. Инспектор незамедлительно прибыл по адресу и выяснил: мужчина аккуратно разрезал ремешок устройства и выбросил его в урну, оставив GPS-модуль целым.