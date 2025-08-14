Юрист Ярмуш сказала о суде над американцем за убийство россиянки с ребенком

Обвиняемый в убийстве россиянки и ее 11-месячной дочери в Риме американец Фрэнсис Кауфманн отказался от адвоката. Юрист, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш сообщила aif.ru, что он сделал это из-за нехватки денег.
Напомним, в июне в одном из парков Рима была найдена мертвой уроженка Омска 28-летняя Анастасия Трофимова. Там же нашли ее 11-месячную дочь. По подозрению в убийстве задержали ее возлюбленного — Фрэнсиса Кауфманна.
Последний попытался сбежать в Грецию, но после начавшегося расследования его вернули в Италию.
«Тот факт, что он готов защищать себя сам показывает, что, скорее всего, у него просто нет денег. Адвокатская защита, еще и по договору, очень дорогостоящий процесс. Если он отказывается от государственного адвоката, а он вправе это сделать, то, вероятно, будет защищать себя сам. Скорее всего, просто будет во время процесса косить под дурачка», — отметила Ярмуш.
Специалист также подчеркнула, что Кауфманна вряд ли экстрадируют в Россию, несмотря на то, что он обвиняется в убийстве гражданки РФ. Она подчеркнула, что Италия уже ведет расследование и доведет его до конца.
Ранее стало известно, что Кауфманн познакомился с Трофимовой на Мальте в 2023 году, куда она приехала на учёбу.
В июне 2024 года у них родилась дочь, которой сначала дали имя Андромеда, а позже сменили его на Лучия.