МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС

Команда специалистов обнаружила сгоревшие деревья неподалеку от градирен станции.

Источник: Аргументы и факты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало расследование инцидента, связанного с пожаром в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в официальном заявлении Агентства.

В документе отмечается, что во время очередного обхода территории сегодня, в среду, команда специалистов обнаружила сгоревшие деревья неподалеку от градирен станции. В связи с этим инцидентом МАГАТЭ продолжает проводить тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ и ссылающемся на слова генерального директора Рафаэля Гросси, подчеркивается, что ситуация находится под контролем, а специалисты агентства собирают все необходимые данные для выяснения причин пожара и оценки возможных последствий для безопасности станции.

Ранее на ЗАЭС рассказали о последствиях обстрела ВСУ промзоны станции. Отмечалось, что радиационный фон находится в пределах нормы.

