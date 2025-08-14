МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало расследование инцидента, связанного с пожаром в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в официальном заявлении Агентства.
В документе отмечается, что во время очередного обхода территории сегодня, в среду, команда специалистов обнаружила сгоревшие деревья неподалеку от градирен станции. В связи с этим инцидентом МАГАТЭ продолжает проводить тщательное расследование обстоятельств произошедшего.
В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ и ссылающемся на слова генерального директора Рафаэля Гросси, подчеркивается, что ситуация находится под контролем, а специалисты агентства собирают все необходимые данные для выяснения причин пожара и оценки возможных последствий для безопасности станции.
Ранее на ЗАЭС рассказали о последствиях обстрела ВСУ промзоны станции. Отмечалось, что радиационный фон находится в пределах нормы.