МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ и ссылающемся на слова генерального директора Рафаэля Гросси, подчеркивается, что ситуация находится под контролем, а специалисты агентства собирают все необходимые данные для выяснения причин пожара и оценки возможных последствий для безопасности станции.