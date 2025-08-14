В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область.
В Ростовской области отражена атака беспилотников ВСУ в двух районах: Миллеровском и Кашарском. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА… Никто не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Повреждения незначительные: в частном доме в Миллерово выбиты стекла и сломан забор. Данные о других повреждениях на земле уточняются, отметил глава региона.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше