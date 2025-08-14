Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области отражена атака беспилотников ВСУ в двух районах: Миллеровском и Кашарском. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА… Никто не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.

Повреждения незначительные: в частном доме в Миллерово выбиты стекла и сломан забор. Данные о других повреждениях на земле уточняются, отметил глава региона.

