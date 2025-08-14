Карта ночи: в каких регионах сбили дроны ВСУ и что известно о последствиях

Дроны ВСУ атаковали территории Белгородской и Волгоградской областей.
Минувшей ночью 14 августа украинские БПЛА атаковали несколько регионов России. В Белгородской области в селе Нечаевка беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, а в селе Болдыревка дрон атаковал частный дом. В результате этих ударов пострадали двое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, в Волгограде на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) случился пожар из-за падения обломков сбитого дрона ВСУ. Атака БПЛА была отражена и в Ростовской области.
Также стало известно, что в нескольких российских регионах был введен режим беспилотной опасности. Ограничения вводились и в воздушных гаванях страны. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 14 августа — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Белгородская область: пострадали люди.
Дроны атаковали села Нечаевка и Болдыревка, есть пострадавшиеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Семь беспилотников самолетного типа сбито в небе над регионом вечером 13 августа, сообщили в Минобороны. Позже стало известно о пострадавших. В селе Нечаевка украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Ранения получил водитель машины. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Нечаевка FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.
В селе Болдыревка дрон ВСУ ударил по частному жилому дому. В результате в больницу обратилась пострадавшая женщина.
Волгоградская область: пожар на НПЗ.
Регион второй день подряд атакуют украинские беспилотники. Прошедшей ночью фрагменты одного из них упали на территорию волгоградского НПЗ. Случился разлив нефтепродуктов и последующее их возгорание. Пожарные оперативно прибыли на тушение, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
На данный момент нет официальной информации о последствиях пожара и пострадавших. Однако в самом Волгограде в целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета и связи.
Ростовская область: без пострадавших.
Регион подвергся атаке дронов ВСУ. БПЛА были уничтожены в двух районах области. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Данные о других повреждениях на земле уточняются, отметил глава региона.
Опасность атаки беспилотников.
На территориях Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей ночью был введен режим опасности БПЛА. Об этом в соцсетях сообщили официальные власти. Утром стало известно, что в Пензенском регионе режим беспилотной опасности был отменен. Также был дан отбой опасности БПЛА на всей территории Белгородской области.
Ограничения в работе аэропортов.
Минувшей ночью 14 августа были введены временные ограничения на работу воздушных гаваней Волгограда и Саратова. Не осуществлялись полеты и вылет в целях безопасности пассажиров. В этот период на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Саратов. Рано утром выяснилось, что ограничения были сняты, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.