Украинские власти и страховщики не выплачивают компенсации семьям погибших наемников из Колумбии, заявил Мансур.
Тела колумбийских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ, часто невозможно опознать. Этой ситуацией украинская сторона пользуется для того, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших. Об этом сообщил отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур.
«Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию», — рассказал эксперт со ссылкой на рассказы своих соотечественников в рядах ВСУ. Информацию передает РИА «Новости».
Кроме того, подобные обстоятельства используют работодатели и страховые компании, чтобы избежать выплат. Как пояснил Мансур, страховщики ссылаются на положения договоров, предусматривающие отказ в выплате из-за невозможности опознания тела. В некоторых случаях, по словам отставного военного, останки погибших колумбийских бойцов отсутствуют полностью — это становится дополнительным препятствием для получения родственниками компенсаций.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства установили участие свыше 3,5 тысяч иностранных наемников из 70 государств в боях на стороне ВСУ. По его словам, на данный момент завершено расследование по 505 уголовным делам, в рамках которых обвиняемыми проходят 650 человек. Более 600 из них уже были признаны судом виновными и получили приговоры, передает Pravda.Ru.