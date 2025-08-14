Украина не платит семьям погибших наемников, пользуясь невозможностью опознать тела

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства установили участие свыше 3,5 тысяч иностранных наемников из 70 государств в боях на стороне ВСУ. По его словам, на данный момент завершено расследование по 505 уголовным делам, в рамках которых обвиняемыми проходят 650 человек. Более 600 из них уже были признаны судом виновными и получили приговоры, передает Pravda.Ru.