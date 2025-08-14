Ричмонд
Тела в парке: юрист раскрыла судьбу американца, убившего россиянку с дочкой

Тела 28-летней россиянки и 11-месячной девочки нашли в одном из парков Рима.

Источник: Аргументы и факты

Тела 28-летней уроженки Омска и ее 11-месячной дочери нашли в одном из парков Рима в июне 2025 года. По подозрению в двойном убийстве вскоре задержали возлюбленного россиянки — 46-летнего американца Фрэнсиса Кауфманна.

Юрист, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала aif.ru, какое наказание ждет американца и могут ли его экстрадировать в Россию.

Тела матери и младенца в парке.

В начале лета в одном из парков итальянской столицы нашли тела 28-летней уроженки Омска Анастасии Трофимовой и ее 11-месячной дочери.

По подозрению в убийстве был задержан возлюбленный Анастасии — американец Фрэнсис Кауфманн, который проживал в Риме под псевдонимом Рексал Форд. Мужчина представлялся новым знакомым продюсером.

Кауфманн познакомился с Трофимовой на Мальте в 2023 году, куда россиянка приехала на учёбу. В 2024 году у них родилась дочь, которой сначала дали имя Андромеда, а позже сменили его на Лучия.

Примечательно, что американца задержали уже в Греции, куда он спешно уехал сразу после трагедии. По данным местных СМИ, за несколько дней до убийства Кауфманна видели с дочкой в том же парке.

Угрозы под фото.

Итальянская полиция сейчас проводит расследование в рамках дела. Кауфманн не признает вину ни по одному из преступлений. Он собирается защищать себя в суде сам, отказавшись от адвоката.

Глава консульского отдела посольства России Андрей Харченко сообщил, что российская сторона прилагает усилия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и степени вины американского гражданина.

Несмотря на попытки американца убедить следствие в невиновности, его знакомые продолжают атаковать страницу Кауфманна в соцсетях. Под фото мужчины и женщины обвиняют его в убийстве россиянки и требуют справедливого наказания.

Одна из итальянок написала: «Убийца должен гореть в аду».

Знакомые убитой уроженки Омска отмечают, что девушка всегда была хорошей и спокойной.

Американцу грозит суровое наказание.

Юрист Мария Ярмуш уверена, что американцу, в случае наличия весомых улик, грозит суровое наказание, поскольку речь идет не только об убийстве женщины, но и ребенка.

«Если итальянская полиция собрала достаточно улик, то американца ждет суровое наказание. Речь идет не только об убийстве девушки, но и об убийстве малолетнего ребенка. Российская сторона в этом случае обязана также возбудить уголовное дело, однако проводить расследование на территории Италии российские органы не могут. Но они вправе взаимодействовать с итальянскими коллегами», — сказала она.

Специалист также подчеркнула, что Кауфманна вряд ли экстрадируют в Россию, несмотря на то, что он обвиняется в убийстве гражданки РФ. Она подчеркнула, что Италия уже ведет расследование и доведет его до конца.

Говоря о желании Кауфманна защищать себя самостоятельно, без адвоката, Ярмуш предположила, что у него на это просто нет денег.

«Тот факт, что он готов защищать себя сам показывает, что, скорее всего, у него просто нет денег. Если он отказывается от государственного адвоката, а он вправе это сделать, то, вероятно, будет защищать себя сам. Скорее всего, просто будет во время процесса косить под дурачка», — сказала специалист.

