Тела в парке: юрист раскрыла судьбу американца, убившего россиянку с дочкой

«Тот факт, что он готов защищать себя сам показывает, что, скорее всего, у него просто нет денег. Если он отказывается от государственного адвоката, а он вправе это сделать, то, вероятно, будет защищать себя сам. Скорее всего, просто будет во время процесса косить под дурачка», — сказала специалист.