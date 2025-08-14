Житель Еманжелинска получил срок за агрессивные посты в соцсетях

Причина тому — незаконное содержание материалов. В текстах, которые были размещены в публичном доступе, обнаружились призывы к экстремистской деятельности, что подтвердила лингвистическая экспертиза, сообщили в пресс-службе областного главка полиции. Выявили преступление совместно сотрудники МВД и ФСБ при участии Росгвардии.
Приговор мужчине вынес Еманжелинский городской суд. За размещение призывов к незаконной деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) гражданин отправится на полтора года в исправительную колонию общего режима.