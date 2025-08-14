В Берёзовском районе объявлен режим повышенной готовности из-за затоплений после дождя

В Берёзовском районе после дождей, которые шли в выходные, затопило дома и приусадебные участки в Зыковском и Есаульском сельсоветах.
Работники прокуратуры для координации работ по устранению последствий выехали на места.
Выяснилось, что из-за дождей в селе Зыково поднялась вода в реках Берёзовка и Быстрая. Также отмечается повышение уровня грунтовых вод. Дома подтопило на нескольких улицах.
Кроме того, в селе Есаулово вышла из берегов река Есауловка. В результате подтопило приусадебные участки жителей окраины населённого пункта.
Отмечается, что в районе объявлен режим повышенной готовности.
Последствия ещё устраняются, вода существенно отступает.
Пока в Зыково остаются подтопленными несколько домов, в Есаулово — 36 приусадебных участков.
Главам сельсоветов объявлены предостережения, сообщили в прокуратуре Красноярского края.