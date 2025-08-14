Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Берёзовском районе объявлен режим повышенной готовности из-за затоплений после дождя

На месте работает прокуратура.

Источник: МЧС РФ

В Берёзовском районе после дождей, которые шли в выходные, затопило дома и приусадебные участки в Зыковском и Есаульском сельсоветах.

Работники прокуратуры для координации работ по устранению последствий выехали на места.

Выяснилось, что из-за дождей в селе Зыково поднялась вода в реках Берёзовка и Быстрая. Также отмечается повышение уровня грунтовых вод. Дома подтопило на нескольких улицах.

Кроме того, в селе Есаулово вышла из берегов река Есауловка. В результате подтопило приусадебные участки жителей окраины населённого пункта.

Отмечается, что в районе объявлен режим повышенной готовности.

Последствия ещё устраняются, вода существенно отступает.

Пока в Зыково остаются подтопленными несколько домов, в Есаулово — 36 приусадебных участков.

Главам сельсоветов объявлены предостережения, сообщили в прокуратуре Красноярского края.