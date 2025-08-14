У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3

В четверг в районе южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Начальник станции Елена Семенова уточнила, что сейсмическое событие зафиксировано в Охотском море.
По ее словам, землетрясение произошло 14 августа в 12:46 по местному времени (4:46 по московскому). Эпицентр находился в 206 километрах к северу от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 393 километра.
Семенова добавила, что о возможной ощутимости этого толчка не поступало сообщений от населения, а тревога цунами не объявлялась. В целом, сейсмическое событие не вызвало значительных последствий.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае за последние сутки было зафиксировано 44 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,5. Один из этих толчков был настолько сильным, что его ощущали жители в населенных пунктах на уровне 2−3 баллов.