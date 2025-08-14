У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае за последние сутки было зафиксировано 44 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,5. Один из этих толчков был настолько сильным, что его ощущали жители в населенных пунктах на уровне 2−3 баллов.