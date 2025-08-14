Ричмонд
Сальдо: солдаты ВСУ в гражданской одежде вывозят технику с Карантинного острова в Херсоне

Власти Киева приступили к переброске подразделений, одетых в гражданскую одежду, из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове (Херсонская область). Они вывозят с острова как сослуживцев, так и боевую технику. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил, что под видом гражданских ВСУ пытаются вывести с острова военных и боевую технику.

«Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости».

Он добавил, что противник опасается оказаться в окружении ВС РФ в случае начала наступления с их стороны. При этом такие опасения вполне обоснованны.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что организованная назначенными Киевом городскими властями эвакуация жителей микрорайона «Корабел» с Карантинного острова, начавшаяся в начале августа, была завершена. По его утверждению, ВСУ превратили территорию острова в опорный пункт, передает деловое издание «Взгляд». Отмечается, что Карантинный остров находится в нижнем течении Днепра.