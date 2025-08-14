Сальдо: солдаты ВСУ в гражданской одежде вывозят технику с Карантинного острова в Херсоне

Власти Киева приступили к переброске подразделений, одетых в гражданскую одежду, из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове (Херсонская область). Они вывозят с острова как сослуживцев, так и боевую технику. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.