Двое омичей по решению суда отправились в колонию за избиение гаишника

Москаленский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Мужчин обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти — они избили гаишника.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, инцидент произошел в селе Элита в марте нынешнего года. Начальник районного отдела полиции и сотрудник местного отдела ГИБДД патрулировали улицу и остановили машину под управлением пьяной девушки.
Нетрезвая автоледи покидать автомобиль не хотела и позвала на помощь двоих приятелей. Началась перепалка, мужчины с кулаками напали на гаишника. Драку они прекратили только после предупредительного выстрела.
Вину в совершении преступления мужчины признали полностью. Суд назначил им наказание в виде двух и трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Драчунов взяли под стражу в зале суда.