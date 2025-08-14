Ричмонд
Двухлетняя девочка проглотила 29 магнитных шариков в Иркутске

В Иркутске двухлетняя девочка была экстренно прооперирована после того, как проглотила 29 магнитных шариков. Об этом сообщили в пресс-службе городской детской больницы.

Ребенок поступил в тяжелом состоянии с симптомами кишечной непроходимости и кровавой рвотой. Рентген показал, что магниты, попав в разные отделы кишечника, образовали опасное сцепление, вызвав внутреннюю грыжу и угрозу разрыва стенки кишки.

Хирурги извлекли все инородные предметы и устранили последствия начавшегося перитонита. В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, она проходит восстановительное лечение.

— Этот случай — рекордный в нашей практике по количеству извлеченных магнитов. Но даже два таких шарика могут покалечить. Родители, будьте бдительны, — говорится в сообщении.

Ранее московские медики успешно провели операцию юному пациенту, проглотившему 38 магнитов. Ребенка доставили в Морозовскую больницу, где удалили из желудочно-кишечного тракта несовершеннолетнего посторонние предметы. Спустя восемь дней мальчика выписали домой в здоровом состоянии.