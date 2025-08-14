Имущество беглого российского актера-иноагента арестовали из-за долгов

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест Смольянинова* по обвинению в распространении недостоверной информации о ВС РФ. Мера пресечения назначена сроком на два месяца, исчисляемый с момента экстрадиции артиста в Россию либо его задержания на территории страны. Ранее, 13 января 2023 года, Минюст РФ включил Смольянинова* в реестр иностранных агентов, а в мае того же года он был добавлен в перечень террористов и экстремистов. Актер покинул Россию в 2022 году.