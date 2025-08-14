Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на улице Ядринцева загорелась квартира

Спасатели эвакуировали пяти жильцов, среди которых был ребенок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Ядринцева в доме на третьем этаже загорелась квартира. Как рассказали КП-Иркутск в региональном ГУ МЧС России, 10 человек вышли из многоэтажного дома сами.

— По приезде сотрудников газодымозащитной службы, они спасли пяти жильцов, в том числе одного ребенка, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших от огня нет. Его потушили 21 сотрудник МЧС с использованием пяти единиц техники. Установлено, что пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электросети на кухне.

Для безопасности МЧС России рекомендует: выключать электроприборы из сети, когда они не используются, а также убедиться, что проводка работает исправно.