«Смял автомобиль»: два человека погибли при столкновении КамАЗа и легковушки в Алматинской области

В Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Два человека скончались на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

Источник: t.me/egovpress

В Сети появилось видео с места страшного ДТП на трассе возле Алматы. На кадрах видно опрокинутую с дороги машину. По словам очевидцев, в результате лобового столкновения грузовик буквально смял легковой автомобиль.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 48 км автодороги Алматы — Бишкек. Начато досудебное расследование.

«По предварительным данным, водитель автомашины “КамАЗ”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем “Mitsubishi Galant”. В результате аварии 67-летний водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте», — пояснили в полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.