«Смял автомобиль»: два человека погибли при столкновении КамАЗа и легковушки в Алматинской области

«По предварительным данным, водитель автомашины “КамАЗ”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем “Mitsubishi Galant”. В результате аварии 67-летний водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте», — пояснили в полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.