Гладков: ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области.

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«…Ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения», — сообщил Гладков в Telegram.

Губернатор напомнил жителям о необходимости быть осторожными и слушать сигналы оповещения. Подробности атаки и информация о ее последствиях уточняются.

Обновлено:

В результате атаки никто не пострадал, сообщил Гладков. На здании правительства образовалась небольшая выбоина.