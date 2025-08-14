Ричмонд
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров

Для авиации введен оранжевый уровень опасности.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого ранее сообщалось в четверг, снова проявил свою активность, совершив новый выброс пепла на высоту шести километров. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным ученых, взрыв произошел в 13:50 по местному времени (01:50 UTC). В результате этого выброса пепел поднялся на высоту шести километров над уровнем моря, а шлейф пепла растянулся примерно на 15 километров в направлении восток-северо-восток от вулкана.

Этот инцидент последовал за недавним заявлением ученых о завершении активной фазы извержения Ключевского. В связи с новым выбросом для авиации вновь введен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения. В настоящее время специалисты продолжают следить за состоянием вулкана и его окрестностей.