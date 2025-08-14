Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров

Вулкан Ключевской на Камчатке, о завершении активной фазы извержения которого ранее сообщалось в четверг, снова проявил свою активность, совершив новый выброс пепла на высоту шести километров. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.