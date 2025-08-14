ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по административному зданию правительства Белгородской области. О произошедшем в видеообращении в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства области, есть небольшие повреждения», — рассказал губернатор.
Каким именно типом БПЛА был нанесен удар, Гладков не уточнил.
Он подчеркнул, что в сложившейся обстановке крайне важно соблюдать повышенную осторожность и своевременно реагировать на сигналы систем оповещения.
Ранее поступала информация о том, что ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали здание Октябрьского районного суда в Белгороде. Из-за атак заседания, запланированные на 13 августа 2025 года, были перенесены.
