ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по административному зданию правительства Белгородской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по административному зданию правительства Белгородской области. О произошедшем в видеообращении в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства области, есть небольшие повреждения», — рассказал губернатор.

Каким именно типом БПЛА был нанесен удар, Гладков не уточнил.

Он подчеркнул, что в сложившейся обстановке крайне важно соблюдать повышенную осторожность и своевременно реагировать на сигналы систем оповещения.

Ранее поступала информация о том, что ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали здание Октябрьского районного суда в Белгороде. Из-за атак заседания, запланированные на 13 августа 2025 года, были перенесены.

