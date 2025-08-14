Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из села Среднее в ДНР

ВС РФ вытеснили подразделения ВС Украины с позиций в населенном пункте Среднее на территории Донецкой Народной Республики. На данный момент военные приступили к зачистке населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ выбили противника с позиций в ходе огневого налета.

ВС РФ вытеснили подразделения ВС Украины с позиций в населенном пункте Среднее на территории Донецкой Народной Республики. На данный момент военные приступили к зачистке населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе огневого налета и рывка наши военнослужащие выбили украинских боевиков с позиций в населенном пункте Среднее. Сейчас в данном районе идет зачистка», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, за прошедшие сутки российские подразделения также смогли продвинуться на 200 метров вдоль реки Нитриус, расположенной к юго-востоку от Карповки в республике. Ранее ВС РФ также выбили противника из села Колодези. Это произошло, когда российские подразделения заняли позиции ВСУ на западных окраинах населенного пункта. Отмечается, что при этом южнее, в центральных районах Красного Лимана, зафиксировано увеличение зоны российского контроля. Так, подразделения вошли в Родинское с северной и восточной сторон и продвинулись в сторону Шахово и Софиевка, пишет Pravda.Ru.

Вчера ВС России взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР. Этого удалось достичь с помощью активных действий подразделений группировки «Центр». Потери ВСУ при этом составили свыше 385 военнослужащих, а также были уничтожены несколько образцов боевой техники, передает деловое издание «Взгляд».