Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из села Среднее в ДНР

По его словам, за прошедшие сутки российские подразделения также смогли продвинуться на 200 метров вдоль реки Нитриус, расположенной к юго-востоку от Карповки в республике. Ранее ВС РФ также выбили противника из села Колодези. Это произошло, когда российские подразделения заняли позиции ВСУ на западных окраинах населенного пункта. Отмечается, что при этом южнее, в центральных районах Красного Лимана, зафиксировано увеличение зоны российского контроля. Так, подразделения вошли в Родинское с северной и восточной сторон и продвинулись в сторону Шахово и Софиевка, пишет Pravda.Ru.