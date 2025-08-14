Автомобиль насмерть сбил медведя в Хабаровском крае

Как напомнили в Госавтоинспекции, административная ответственность предусмотрена для автомобилистов, которые решат покинуть место инцидента. Такой факт будет расцениваться как оставление места ДТП. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. Ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. За наезд на медведя водителя оштрафуют на 60 тысяч рублей.