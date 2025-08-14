Ричмонд
Автомобиль насмерть сбил медведя в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края в результате наезда погиб медведь, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию по Хабаровскому краю.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Сегодня в районе 42 км подъездной дороги к г. Комсомольску-на-Амуре федеральной автодороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» медведь выбежал на проезжую часть справа по ходу движения автомобиля «Тойота Рав 4», который направлялся в сторону села Лидога.

Водитель «Тойоты», 32-летний мужчина, принял меры по снижению скорости и попытался уйти от наезда, но задел дикое животное правой стороной. Автомобиль получил повреждения. Животное погибло.

В автомобиле находились три человека. Пострадавших среди людей нет.

Как напомнили в Госавтоинспекции, административная ответственность предусмотрена для автомобилистов, которые решат покинуть место инцидента. Такой факт будет расцениваться как оставление места ДТП. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. Ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. За наезд на медведя водителя оштрафуют на 60 тысяч рублей.