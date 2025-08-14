В Хабаровске раскрыли серию краж со склада экспресс-доставки

Сотрудники полиции Хабаровска задержали 27-летнего работника склада экспресс-доставки, подозреваемого в серии хищений товаров. Как установлено, в начале июля в филиалы компании из других городов стали поступать жалобы на поврежденные упаковки грузов, отправленных из Хабаровска. В ходе проверки служба безопасности предприятия выявила пропажу товаров и обратилась в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Оперативники УМВД России по Хабаровску в ходе обыска изъяли у подозреваемого похищенные брендовые вещи, парфюмерию, ювелирные изделия и автомобильную акустику, которые он готовился вынести со склада. Общий ущерб от шести эпизодов краж составил около 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.