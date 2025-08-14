В Хабаровске раскрыли серию краж со склада экспресс-доставки

Сотрудники полиции Хабаровска задержали 27-летнего работника склада экспресс-доставки, подозреваемого в серии хищений товаров. Как установлено, в начале июля в филиалы компании из других городов стали поступать жалобы на поврежденные упаковки грузов, отправленных из Хабаровска. В ходе проверки служба безопасности предприятия выявила пропажу товаров и обратилась в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.