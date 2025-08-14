В Кызылорде чиновница украла 88 млн тенге через «Даму бала»

В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении свыше 88 млн тенге у предпринимателей, оказывавших услуги через платформу «Даму бала», созданную для поддержки детского спорта и творчества, передает BAQ.KZ.
Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области.
Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок. Полученные средства они частично потратили на покупку коттеджа и автомобиля.
По решению суда на имущество наложен арест.
Приговором суда основная обвиняемая приговорена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, её сообщница получила 5 лет лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.