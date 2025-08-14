В Кызылорде чиновница украла 88 млн тенге через «Даму бала»

Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок. Полученные средства они частично потратили на покупку коттеджа и автомобиля.